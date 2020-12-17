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«Химки» — «Локомотив»: Лисакович — в стартовом составе гостей на матч

Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Химки» — «Локомотив». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Команды назвали стартовые составы на матч.

«Химки»: Лантратов, Логашов, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Могилевец, Корян, Трошечкин, Дядюн, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Мурило, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Лисакович.

Запасные: Гильерме, Савин, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Рыбчинский, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер, Камано.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».

«Химки», набрав 22 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (28) — седьмой.