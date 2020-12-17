«Химки» — «Локомотив»: Лисакович — в стартовом составе гостей на матч

Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Химки» — «Локомотив». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Команды назвали стартовые составы на матч.
«Химки»: Лантратов, Логашов, Тихий, Данилкин, Филин, Кухарчук, Могилевец, Корян, Трошечкин, Дядюн, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Камышев, Мурнин, Липовой, Куат, Долгов, Алиев.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбусь, Мурило, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Лисакович.
Запасные: Гильерме, Савин, Лысцов, Чёрный, Петухов, Сильянов, Рыбчинский, Титков, Иосифов, Агеев, Эдер, Камано.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».
«Химки», набрав 22 очка, занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (28) — седьмой.
- 17 декабря 2020
-
17:21
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:34
-
16:21
-
16:08
-
15:57
-
15:32
-
15:23
-
15:23
-
15:10
-
15:03
-
14:57
-
14:50
-
14:49
-
14:34
-
14:25
-
14:15
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:10
-
13:06
-
13:03
-
13:03
-
12:38
-
12:26
-
12:01
-
11:52
-
11:18