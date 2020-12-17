«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Интера» Перишича

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич в ближайшее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу. По информации Corriere dello Sport, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».
«Красные дьяволы» уже не раз были близки к подписанию Перишича, однако всякий раз сделка срывалась. Теперь же Иван потерял регулярное место в основном составе «Интера», поэтому руководство итальянского клуба готово расстаться с ним.
В текущем сезоне хорватский футболист провёл 17 матчей в чёрно-синей футболке, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне Иван выступал на правах аренды за «Баварию», с которой стал победителем Лиги чемпионов и выиграл Кубок и чемпионат Германии.
- 17 декабря 2020
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