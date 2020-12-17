Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Интера» Перишича

«Манчестер Юнайтед» претендует на полузащитника «Интера» Перишича
Футбол / Англия 0

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич в ближайшее трансферное окно может перебраться в английскую Премьер-лигу. По информации Corriere dello Sport, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» уже не раз были близки к подписанию Перишича, однако всякий раз сделка срывалась. Теперь же Иван потерял регулярное место в основном составе «Интера», поэтому руководство итальянского клуба готово расстаться с ним.

В текущем сезоне хорватский футболист провёл 17 матчей в чёрно-синей футболке, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне Иван выступал на правах аренды за «Баварию», с которой стал победителем Лиги чемпионов и выиграл Кубок и чемпионат Германии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020