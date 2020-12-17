Орлов объяснил решение Тедеско уйти из «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско не продлевать контракт с клубом. Тедеско намеревается покинуть команду по окончании текущего сезона.
«Тедеско ничем не усилил „Спартак“. Ничего такого он не привнёс, только заставил футболистов бегать. Они не играли на европейском уровне, были посвежее. А когда надо было играть через два дня на третий, они уже выглядели совсем не свежими. Никакого наследия Тедеско в „Спартаке“ нет.
Основная причина ухода Тедеско в том, что его отстраняют в «Спартаке» от трансферной политики. Это из кулуарных разговоров идёт. Его привёл Цорн. Они собирали игроков, но не успели это сделать. Сейчас спортивным директором стал Попов, подписали контракт с итальянским спортивным агентством. Это спортивное агентство будет влиять на Федуна, который даёт последнюю отмашку — кого брать, а кого не брать», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
- 17 декабря 2020
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