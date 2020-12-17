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Билич прокомментировал увольнение из «Вест Бромвича»

Билич прокомментировал увольнение из «Вест Бромвича»
Футбол / Англия 0
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Хорватский тренер Славен Билич прокомментировал собственное увольнение из «Вест Бромвич Альбион».

«Я очень разочарован уходом из ВБА. Для меня было большой честью работать в таком уникальном клубе. Я делал это с максимальной отдачей и искренностью.

Хотел бы официально выразить искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу и нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, что мы смогли выйти в Премьер-лигу.

Было очень жаль, что в момент нашего выхода и начала выступлений в Премьер-лиге с нами не было наших болельщиков. В этот действительно трудный год для многих эти особые фанаты стояли рядом с нами на протяжении всего этого», — цитирует Билича Sky Sports.

Напомним, Билич был уволен из «ВБА» после того, как его подопечные сыграли вничью с «Манчестер Сити» — 1:1. На его место был назначен Сэм Эллардайс.

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