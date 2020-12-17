Промес, подозреваемый в нападении, вернулся к тренировкам с основным составом «Аякса»

Форвард «Аякса» Квинси Промес, который ранее был освобождён из-под ареста, вернулся к тренировкам с основным составом амстердамского клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «Аякса». В то же время футболист остаётся подозреваемым по делу о нападении на человека с ножом. Расследование продолжается.



Ранее сообщалось, что инцидент с участием Промеса произошёл в конце июля во время семейной вечеринки. Во время вечеринки один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование, приведшее к аресту форварда сборной Нидерландов. За такое преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до четырёх лет.



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи».