В РФС отреагировали на решение CAS

В службе коммуникаций РФС отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне встал. Суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле российского спорта. CAS подтвердил санкции, которые предусматривают отстранение России на от крупнейших соревнований, но сократил срок дисквалификации до двух лет.

«Мы пока не получили полного текста решения CAS. Проведем дополнительные консультации с ФИФА и УЕФА для того, что бы оценить его влияние на выступление наших сборных и проведение в России международных турниров», — сказали «Чемпионату» в РФС.

Ранее сообщалось, что из-за отстранения сборная России не сможет выступать под флагом и гимном на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В то же время Санкт-Петербург не потеряет право проведения матчей Евро-2020 и финала Лиги чемпионов 2022 года.