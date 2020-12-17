Юрист: если Россия выйдет в финал ЧМ, вряд ли ФИФА разрешит менять статус команды

Спортивный юрист Артём Пацев поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле российского спорта. CAS подтвердил санкции, которые предусматривают отстранение России от крупнейших соревнований, но сократил срок дисквалификации до двух лет. Российская сборная не сможет выступить под своим флагом и гимном на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Если команда заявлена одна, в процессе соревнования она вряд ли может поменять свою принадлежность. Конечно, мы обсуждаем гипотетический вариант с выходом нашей сборной в финал, но даже если Россия выйдет в финал, вряд ли ФИФА разрешит поменять в ходе одного соревнования статус команды.

Решение CAS не запрещает цвета российского флага на униформе. Но если униформа содержит или отражает название «Россия» на любом языке, тогда слова «нейтральный спортсмен» должны быть расположены на английском языке и размером не больше, чем слово «Россия». На униформе не должно быть флага или национального символа. Вся форма может быть в полосках бело-сине-красного флага. Также у болельщиков может быть флаг», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.