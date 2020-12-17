Гол Берга принёс «Краснодару» победу в матче с «Уфой»

В Краснодаре» на стадионе «ФК «Краснодар» завершился матч 19-го тура РПЛ. Хозяева с минимальным счётом обыграли «Уфу».
Единственный мяч на 22-й минуте забил Маркус Берг. Шведский форвард с первой попытки не смог переиграть голкипера «Уфы», но повторным ударом отправил мяч в пустые ворота.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».
«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда набрала 30 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Уфа» потерпела второе поражение подряд. С 13 очками уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место.
Для команд этот матч стал последним в 2020 году. Теперь в РПЛ наступает зимняя пауза.
- 17 декабря 2020
-
20:45
-
20:41
-
20:41
-
20:37
-
20:37
-
20:27
-
20:27
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:33
-
19:27
-
19:09
-
18:56
-
18:39
-
18:36
-
18:24
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
17:56
-
17:46
-
17:21
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:34