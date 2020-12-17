Гол Берга принёс «Краснодару» победу в матче с «Уфой»

В Краснодаре» на стадионе «ФК «Краснодар» завершился матч 19-го тура РПЛ. Хозяева с минимальным счётом обыграли «Уфу».

Единственный мяч на 22-й минуте забил Маркус Берг. Шведский форвард с первой попытки не смог переиграть голкипера «Уфы», но повторным ударом отправил мяч в пустые ворота.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда набрала 30 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Уфа» потерпела второе поражение подряд. С 13 очками уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место.

Для команд этот матч стал последним в 2020 году. Теперь в РПЛ наступает зимняя пауза.