Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Берга принёс «Краснодару» победу в матче с «Уфой»

Гол Берга принёс «Краснодару» победу в матче с «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

В Краснодаре» на стадионе «ФК «Краснодар» завершился матч 19-го тура РПЛ. Хозяева с минимальным счётом обыграли «Уфу».

Единственный мяч на 22-й минуте забил Маркус Берг. Шведский форвард с первой попытки не смог переиграть голкипера «Уфы», но повторным ударом отправил мяч в пустые ворота.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Уфа».

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ. Команда набрала 30 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Уфа» потерпела второе поражение подряд. С 13 очками уфимцы занимают предпоследнее, 15-е место.

Для команд этот матч стал последним в 2020 году. Теперь в РПЛ наступает зимняя пауза.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
17 декабря 2020, четверг. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Берг – 22'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020