Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Химки» забили два мяча в последние 10 минут и вырвали победу в матче с «Локомотивом»

«Химки» забили два мяча в последние 10 минут и вырвали победу в матче с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В Химках завершился матч 19-го тура РПЛ. «Химки» на своём поле одержали волевую победу над столичным «Локомотивом» — 3:2.

До 85-й минуты матча хозяева проигрывали со счётом 1:2, однако голы Ильи Кухарчука и Александра Долгова позволили «Химкам» одержать вторую победу подряд в РПЛ. В то же время беспроигрышная серия подопечных Игоря Черевченко достигла шести матчей.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».

Подмосковный клуб набрал 25 очков и продолжает располагаться на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» потерпел в РПЛ второе поражение подряд. Набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем матче, который состоится уже после зимней паузы, «Химки» сыграют на домашнем поле с «Уфой», а «Локомотив» примет на своём стадионе ЦСКА.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
17 декабря 2020, четверг. 18:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Крыховяк – 15'   1:1 Корян – 26' (пен)   1:2 Мурило – 37'   2:2 Кухарчук – 85'   3:2 Долгов – 90+3'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020