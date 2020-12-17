«Химки» забили два мяча в последние 10 минут и вырвали победу в матче с «Локомотивом»

В Химках завершился матч 19-го тура РПЛ. «Химки» на своём поле одержали волевую победу над столичным «Локомотивом» — 3:2.



До 85-й минуты матча хозяева проигрывали со счётом 1:2, однако голы Ильи Кухарчука и Александра Долгова позволили «Химкам» одержать вторую победу подряд в РПЛ. В то же время беспроигрышная серия подопечных Игоря Черевченко достигла шести матчей.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Химки» — «Локомотив».



Подмосковный клуб набрал 25 очков и продолжает располагаться на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» потерпел в РПЛ второе поражение подряд. Набрав 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем матче, который состоится уже после зимней паузы, «Химки» сыграют на домашнем поле с «Уфой», а «Локомотив» примет на своём стадионе ЦСКА.