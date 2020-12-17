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Фанаты ЦСКА вывесили баннер «Михалыч, спасибо! Время уходить красиво»

Фанаты ЦСКА вывесили баннер «Михалыч, спасибо! Время уходить красиво»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики ЦСКА на матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» вывесили баннер, посвящённый главному тренеру команды Виктору Гончаренко. Сообщалось, что Гончаренко покинет команду по окончании встречи с «Ростовом».

«Михалыч, спасибо! Суперкубок, «Реал», евросезон-2017/2018, победы в дерби. Время уходить красиво», — написано на баннере.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года, а до этого работал в команде старшим тренером. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России (2018) и становилась серебряным призёром чемпионата страны (сезоны-2016/2017, 2017/2018). Специалист тренировал БАТЭ, «Кубань», «Урал», а также «Уфу». В мае 2020 года Гончаренко продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2020/2021.

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