Мурад Мусаев: до конца матча с «Уфой» команда была в некотором напряжении

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).
«С «Уфой» сложно играть любому сопернику. Эта команда очень компактно играет в обороне и, развивая быстрые атаки, может создать опасные моменты. Мы забили гол в первом тайме, но нужно было увеличивать преимущество. Был шанс забить ещё, это было важно, чтобы немного успокоить игру. К сожалению, не удалось забить больше, поэтому до конца матча команда была в некотором напряжении. Рад, что мы смогли сыграть на ноль, добиться победы и уйти в отпуск с хорошим настроением.
Не могу сейчас подвести итоги 2020 года для «Краснодара», могу говорить только о сегодняшнем матче. Не хочу говорить что попало. Этот вопрос требует подготовки.
Что касается зимнего трансферного окна, то сейчас ведутся разговоры об определённых футболистах. Трудно сказать что-то точно, зимнее трансферное окно всегда не такое активное, как летнее. Сейчас никто не хочет отдавать футболистов. Если и приобретать какого-то игрока, то это должен быть действительно сильный футболист. В этом плане пока полная неопределённость.
Первые сборы проведём с 13 по 27 января 2021 года в Эмиратах, затем команда отправится в Марбелью. После этого возвращаемся в Краснодар, проводим недельный цикл тренировок и играем первый матч с «Динамо Загреб», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
- 17 декабря 2020
-
20:45
-
20:41
-
20:41
-
20:37
-
20:37
-
20:27
-
20:27
-
20:23
-
20:20
-
20:15
-
20:07
-
20:00
-
19:56
-
19:52
-
19:33
-
19:27
-
19:09
-
18:56
-
18:39
-
18:36
-
18:24
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
17:56
-
17:46
-
17:21
-
17:13
-
17:10
-
17:07
-
16:53
-
16:52
-
16:50
-
16:36
-
16:34