Мурад Мусаев: до конца матча с «Уфой» команда была в некотором напряжении

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Уфой» (1:0).

«С «Уфой» сложно играть любому сопернику. Эта команда очень компактно играет в обороне и, развивая быстрые атаки, может создать опасные моменты. Мы забили гол в первом тайме, но нужно было увеличивать преимущество. Был шанс забить ещё, это было важно, чтобы немного успокоить игру. К сожалению, не удалось забить больше, поэтому до конца матча команда была в некотором напряжении. Рад, что мы смогли сыграть на ноль, добиться победы и уйти в отпуск с хорошим настроением.

Не могу сейчас подвести итоги 2020 года для «Краснодара», могу говорить только о сегодняшнем матче. Не хочу говорить что попало. Этот вопрос требует подготовки.

Что касается зимнего трансферного окна, то сейчас ведутся разговоры об определённых футболистах. Трудно сказать что-то точно, зимнее трансферное окно всегда не такое активное, как летнее. Сейчас никто не хочет отдавать футболистов. Если и приобретать какого-то игрока, то это должен быть действительно сильный футболист. В этом плане пока полная неопределённость.

Первые сборы проведём с 13 по 27 января 2021 года в Эмиратах, затем команда отправится в Марбелью. После этого возвращаемся в Краснодар, проводим недельный цикл тренировок и играем первый матч с «Динамо Загреб», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.