Рашид Рахимов: необходимо усиливать «Уфу», нам предстоит долгая и тяжёлая работа

Главный тренер “Уфы» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром». Краснодарцы одержали победу со счётом 1:0.

«Выдалась довольно напряжённая игра. Несмотря на поражение, могу сказать, что тактически у нас многое получилось. Обидно, что сами себе привезли гол. Мы всегда говорим о том, что не стоит рисковать на поле, но, к сожалению, сегодня мы допустили такую глупую ошибку. Во втором тайме команда перестроилась, мы стали немного по-другому играть, но нам не хватило мастерства.

Что касается планов на вторую часть сезона, очевидно, что нужно усиливать команду. Необходимо выходить из сложившейся ситуации, которая нас совсем не радует. Нам предстоит долгая и тяжёлая работа», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.