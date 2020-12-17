Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашид Рахимов: необходимо усиливать «Уфу», нам предстоит долгая и тяжёлая работа

Рашид Рахимов: необходимо усиливать «Уфу», нам предстоит долгая и тяжёлая работа
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер “Уфы» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром». Краснодарцы одержали победу со счётом 1:0.

«Выдалась довольно напряжённая игра. Несмотря на поражение, могу сказать, что тактически у нас многое получилось. Обидно, что сами себе привезли гол. Мы всегда говорим о том, что не стоит рисковать на поле, но, к сожалению, сегодня мы допустили такую глупую ошибку. Во втором тайме команда перестроилась, мы стали немного по-другому играть, но нам не хватило мастерства.

Что касается планов на вторую часть сезона, очевидно, что нужно усиливать команду. Необходимо выходить из сложившейся ситуации, которая нас совсем не радует. Нам предстоит долгая и тяжёлая работа», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

Гол Берга принёс «Краснодару» победу в матче с «Уфой»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020