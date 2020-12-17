Рауш не будет продлевать контракт с «Динамо» и покинет клуб в ближайшее время

Защитник сборной России Константин Рауш объявил об уходе из московского «Динамо». Действующий контракт футболиста со столичным клубом истекает 30 декабря 2020 года.



«Должен объявить, что контракт с «Динамо» продлевать не буду. К этому решению я пришёл вместе с клубом. Три года — достаточно долгий срок, и для меня это был замечательный опыт. Сейчас я нахожусь в состоянии, когда мне бы хотелось попробовать что-то новое», — цитирует Рауша Transfermarkt.



В «Динамо» Рауш перешёл зимой 2018 года. Предыдущим клубом был немецкий «Кёльн». Выступал за клубы немецкой Бундеслиги «Ганновер», «Штуттгарт» и «Дармштадт».

В этом сезоне 30-летний футболист в 4 матчах (0 — в основном составе) Российской Премьер-Лиги забил один мяч. Он проводит на поле 35 минут за матч.