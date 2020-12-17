Герман Ткаченко: в обывательском понимании, агент — это тот, кто рубит бабло

«Агент – это своеобразный мост. В трактовке словаря Ожегова агент – это лицо, уполномоченное выполнять поручения в чьих-то интересах. Но работа с футболистами этими задачами не ограничивается, она шире, чем просто выполнение поручений. Эта работа предполагает управление карьерой футболиста, моделирование сценариев – что нужно сделать, особенно что не нужно делать. В мире футбола много соблазнов, много шелухи, без опытного товарища футболисту просто не обойтись. В обывательском понимании агент – это просто конвейер, который штампует контракты и рубит бабло, но кто так считает – не вдаются в детали.

Почему агентов не любят? Многих людей страшно будоражит иллюзия лёгких денег, как будто они сыплются с небес ни за что. В понимании людей любая индустрия развлечений живет шлейфом беспечности и переизбытка денег. Если они могут понять, за что платят большие деньги Роналдо или какому-либо известному актеру, то зачем платят людям, которые рядом с ними, людям понять сложно».

Гостем нашего нового выпуска стал Герман Ткаченко – футбольный менеджер, бизнесмен, политик и интересный собеседник. Расизм, агентский бизнес, судьба российского футбола, международные трансферы, яркие личности, наследие чемпионата мира — это и многое другое слушайте в подкасте «SILA Права».

Новости:

01:31 Закон Родченкова. Комментарий адвоката Дмитрия Морозова

10:24 Сако заставил ВАДА заплатить ему компенсацию

17:59 ФИФА урегулирует работу тренеров и футболисток

Основная тема выпуска:

19:20 Вступление

21:07 О матче «ПСЖ» – «Истанбул», остановленном из-за оскорбления темнокожего тренера Вебо

24:14 Агент или футбольный консультант?

30:10 Зачем нужен агент Кавани или Погба, за что агенты получают деньги

35:21 Что агент способен дать своему клиенту помимо нового контракта

38:02 Как происходит расставание агента с футболистом

40:38 Насколько важны трансферы из РПЛ в европейские чемпионаты

45:01 Что происходит с нашим футболом, почему у российских клубов нет стратегии

55:53 Про ярких личностей в российском футболе

01:00:00 О проекте «Крылья Советов»

01:04:03 Спортивная журналистика и «телеграм»-каналы

01:10:07 Нужно ли лицензирование спортивных менеджеров

01:17:22 Про Василия Уткина

01:21:01 Про работу в Совете Федерации и политику