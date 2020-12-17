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Болельщики могут попасть на трибуны всего на четырёх стадионах АПЛ

Болельщики могут попасть на трибуны всего на четырёх стадионах АПЛ
Футбол / Англия 0
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Правительство Великобритании объявило об обновлении системы уровней угрозы коронавируса для городов Англии, что скажется на возможности посещения болельщиками матчей английской Премьер-лиги.

Как сообщает Sky Sports, после обновления базы только «Ливерпуль», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Брайтон энд Хоув Альбион» смогут принимать болельщиков на ближайших домашних матчах. До 2000 фанатов смогут попасть на стадионы этих четырёх команд. Остальные 16 команд по-прежнему будут вынуждены проводить домашние матчи за закрытыми дверями, без болельщиков.

В следующий раз правительство Соединённого Королевства может пересмотреть уровни для городов Англии уже после рождественских каникул.

После 13-го тура лидером АПЛ является «Ливерпуль», набравший 28 очков. «Тоттенхэм Хотспур», занимающий второе место, отстаёт от мерсисайдцев на три очка.

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Клубы жалуются, что со зрителями теряют даже больше денег, чем без них.
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