Болельщики могут попасть на трибуны всего на четырёх стадионах АПЛ

Правительство Великобритании объявило об обновлении системы уровней угрозы коронавируса для городов Англии, что скажется на возможности посещения болельщиками матчей английской Премьер-лиги.



Как сообщает Sky Sports, после обновления базы только «Ливерпуль», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Брайтон энд Хоув Альбион» смогут принимать болельщиков на ближайших домашних матчах. До 2000 фанатов смогут попасть на стадионы этих четырёх команд. Остальные 16 команд по-прежнему будут вынуждены проводить домашние матчи за закрытыми дверями, без болельщиков.



В следующий раз правительство Соединённого Королевства может пересмотреть уровни для городов Англии уже после рождественских каникул.



После 13-го тура лидером АПЛ является «Ливерпуль», набравший 28 очков. «Тоттенхэм Хотспур», занимающий второе место, отстаёт от мерсисайдцев на три очка.