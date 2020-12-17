Мануэль Нойер признан вратарём года по версии ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) на официальной церемонии, проходящей в онлайн-формате, подводит итоги года. Был назван лучший вратарь года в мужском футболе — им стал голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер.
В борьбе за награду он обошёл вратарей «Ливерпуля» и «Атлетико» Алисона Бекера и Яна Облака соответственно.
В 2020 году Нойер в составе «Баварии» выиграл чемпионат и Кубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. По итогам Лиги чемпионов 34-летний уроженец Гельзенкирхена был признан лучшим голкипером соревнований.
Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока.
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