Илья Геркус выдвинет кандидатуру на пост президента ФНЛ
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус будет баллотироваться на должность президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает «RT на русском».
По данным источника, Геркус уже заручился поддержкой многих клубов лиги. В настоящее время функционер не занимает никакой пост. В конце декабря 2018 года он покинул «Локомотив», где работал с лета 2016 года.
Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он покинул пост, объявив о решении во время последнего в году исполкома. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Предполагается, что выборы нового главы ФНЛ состоятся 25 февраля 2021 года.
Экс-глава ФНЛ Ефремов станет вице-президентом «Урала»
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