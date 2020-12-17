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Илья Геркус выдвинет кандидатуру на пост президента ФНЛ

Илья Геркус выдвинет кандидатуру на пост президента ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус будет баллотироваться на должность президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает «RT на русском».

По данным источника, Геркус уже заручился поддержкой многих клубов лиги. В настоящее время функционер не занимает никакой пост. В конце декабря 2018 года он покинул «Локомотив», где работал с лета 2016 года.

Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он покинул пост, объявив о решении во время последнего в году исполкома. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Предполагается, что выборы нового главы ФНЛ состоятся 25 февраля 2021 года.

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