Сон Хын Мин выиграл приз за лучший гол года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) вручила форварду «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину премию Пушкаша. Она вручается за самый красивый гол года.

В матче 16-го тура первенства с «Бёрнли», который состоялся 7 декабря 2019 года, кореец при счёте 2:0 подхватил мяч на своей половине поля и помчался в сторону ворот соперника. На пути форвард ушёл от шести оппонентов и реализовал выход один на один. «Шпоры» в итоге одержали победу со счётом 5:0.

Помимо Сон Хын Мина на приз претендовали Джорджиан де Арраскаэта («Сеара» — «Фламенго») и Луис Суарес («Барселона» — «Мальорка»).

Гол Сон Хын Мина в матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»

Церемония ФИФА The Best 2020 проходит 17 декабря и проводится в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.