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Сон Хын Мин выиграл приз за лучший гол года по версии ФИФА

Сон Хын Мин выиграл приз за лучший гол года по версии ФИФА
Футбол / Лига чемпионов 0
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Международная федерация футбола (ФИФА) вручила форварду «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мину премию Пушкаша. Она вручается за самый красивый гол года.

В матче 16-го тура первенства с «Бёрнли», который состоялся 7 декабря 2019 года, кореец при счёте 2:0 подхватил мяч на своей половине поля и помчался в сторону ворот соперника. На пути форвард ушёл от шести оппонентов и реализовал выход один на один. «Шпоры» в итоге одержали победу со счётом 5:0.

Помимо Сон Хын Мина на приз претендовали Джорджиан де Арраскаэта («Сеара» — «Фламенго») и Луис Суарес («Барселона» — «Мальорка»).

Гол Сон Хын Мина в матче «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли»

Церемония ФИФА The Best 2020 проходит 17 декабря и проводится в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

Гол Сон Хын Мина после сольного прохода признан лучшим в АПЛ в сезоне-2019/2020
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