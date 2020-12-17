Юрген Клопп второй год подряд признаётся тренером года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальной церемонии, проходящей в онлайн-формате, подводит итоги года. Лучшим тренером года по версии организации был признан главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

На награду претендовали также главные тренеры «Лидса» Марсело Бьельса и «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Стоит отметить, что Клопп берёт награду второй год подряд.



В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. В нынешнем сезоне мерсисайдцы, набрав 28 очков, лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Контракт немецкого специалиста с клубом действителен до 30 июня 2024 года.

Ранее в ФИФА назвали имя лучшего вратаря 2020 года — им признан голкипер мюнхенской «Баварии» 34-летний Мануэль Нойер. Также стал известен автор лучшего гола года.