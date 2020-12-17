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Хет-трик Чалова принёс ЦСКА победу в матче с «Ростовом»

Хет-трик Чалова принёс ЦСКА победу в матче с «Ростовом»
Футбол / РПЛ 0
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В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 19-го тура РПЛ. «Ростов» на своём поле проиграл ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:1.

Все три мяча в составе гостей забил форвард Фёдор Чалов. Он открыл счёт на 2-й минуте, второй мяч забил на 57-й минуте. Ещё один мяч Чалов забил на 82-й минуте. Нападающему ассистировали Никола Влашич, Алан Дзагоев и Хёрдур Магнуссон. «Ростов» сумел сократить отставание в компенсированное время усилиями Алексея Козлова.

ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив на 3-е место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на 5-м месте в турнирной таблице.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

Россия - Премьер-Лига. 19-й тур
17 декабря 2020, четверг. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Чалов – 2'   0:2 Чалов – 57'   0:3 Чалов – 82'   1:3 Козлов – 90+1'
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