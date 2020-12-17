У полузащитника «Ростова» Норманна подозрение на травму задней поверхности бедра

У полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна подозрение на травму задней поверхности бедра, сообщил «Чемпионату» источник, близкий к клубу. Окончательный диагноз норвежца станет ясен после МРТ.

24-летний швед получил повреждение в ходе матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Норманн был заменён на 15-й минуте встречи — вместо него на поле вышел Данила Сухомлинов. К этому моменту «Ростов» уже проигрывал со счётом 0:1. Итоговый счёт — 3:1 в пользу московской команды.

В сезоне-2020/2021 Норманн в 12 матчах (все — в основе) в составе «Ростова» стал автором одного забитого мяча. До перехода в «Ростов» в 2018 году норвежский футболист выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».