20-летний защитник «Баварии» Дэвис попал в команду года ФИФА
Международная федерация футбола ФИФА совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали состав символической сборной по итогам 2020 года.
Самое большое представительство в ней получили игроки «Ливерпуля» и «Баварии» — по 4.
Состав символической сборной по итогам 2020 года:
вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль»)
защитники: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (оба — «Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»)
полузащитники: Джошуа Киммих («Бавария», Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Барселона»/«Ливерпуль»)
нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
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