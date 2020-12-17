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20-летний защитник «Баварии» Дэвис попал в команду года ФИФА

20-летний защитник «Баварии» Дэвис попал в команду года ФИФА
Футбол / Лига чемпионов 0

Международная федерация футбола ФИФА совместно с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали состав символической сборной по итогам 2020 года.

Самое большое представительство в ней получили игроки «Ливерпуля» и «Баварии» — по 4.

Состав символической сборной по итогам 2020 года:

вратарь: Алисон Бекер («Ливерпуль»)

защитники: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнольд (оба — «Ливерпуль»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Серхио Рамос («Реал»)

полузащитники: Джошуа Киммих («Бавария», Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Барселона»/«Ливерпуль»)

нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

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