«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Зенитом»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала очередное видео, посвящённое событиям, происходившим в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».
В ролик вошло прибытие команды на стадион, разминка перед матчем, эмоции футболистов и главного тренера команды Доменико Тедеско.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».
Матч завершился победой «Зенита» со счётом 3:1. На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте встречи защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота, тем самым сравняв счёт. Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил итоговый счёт. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей.
«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 3-м месте.
- 17 декабря 2020
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