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Виктор Гончаренко ответил на вопрос об уходе с поста главного тренера ЦСКА

Виктор Гончаренко ответил на вопрос об уходе с поста главного тренера ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) ответил на вопрос об отставке. Сообщалось, что Гончаренко покинет московский клуб. ЦСКА может объявить об уходе специалиста после матча с «Ростовом».

«Могу сказать то же самое, что и перед матчем. Моя работа — тренировать, а ваша работа — комментировать. Остаюсь ли главным тренером ЦСКА? Я же здесь, с вами», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице, оттеснив на третье место «Спартак». «Ростов» (32) остался на пятом месте в турнирной таблице.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.

Хет-трик Чалова принёс ЦСКА победу в матче с «Ростовом»
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