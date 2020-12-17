Клубы АПЛ вновь не договорились о возвращении пяти замен
Общее собрание команд английской Премьер-лиги в третий раз за сезон проголосовало против возвращения к пяти заменам в сезоне-2020/2021.
По сообщениям Sky Sports, сегодня, 17 декабря, состоялось собрание акционеров клубов, где в числе прочих вопросов вновь обсуждалась возможность возвращения к пяти заменам в матчах АПЛ. Голоса разделились поровну — 10 на 10.
Для возвращения к пяти заменам, которое действовало в заключительной части сезона-2019/2020 после возобновления матчей, необходимо было набрать минимум 14 голосов. При этом клубы договорились увеличить число футболистов на скамейке запасных с 7 до 9.
Ранее было объявлено, что в матчах Кубка Англии в этом сезоне будет возможность провести до пяти замен.
Болельщики могут попасть на трибуны всего на четырёх стадионах АПЛ
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