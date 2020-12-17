Роберт Левандовски отреагировал на получение награды лучшему игроку года по версии ФИФА

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА. В голосовании Левандовски обошёл капитана «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Испытываю фантастические чувства. Я очень горд и счастлив, если честно. Это — великий день для меня, моих одноклубников и клуба. Это достижение принадлежит не только мне, но и одноклубникам, тренеру и всей «Баварии». Это удивительное чувство», — сказал Левандовски.
В 2020 году Левандовски вместе с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.
Награда ФИФА отличается от приза «Золотой мяч», который вручает французское издание France Football. В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего игрока.
- 17 декабря 2020
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