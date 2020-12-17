Леонид Слуцкий: это самый необычный год в моей жизни, ждём отпуск
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 0:0.
«Поможет ли зимняя пауза? Думаю, да. Был очень тяжёлый год для всех. Мы доигрывали прошлый чемпионат в цейтноте, как и «Ахмат», потому что боролись за выживание. Тут же стартовал новый сезон, было большое количество новичков. Не всё получалось, как хотелось.
Поэтому все ребята и я ждём этого отпуска, потому что это самый необычный год в моей жизни и, наверное, в жизни всего мирового сообщества, в том числе футбольного.
Можно сказать, что болельщики набрались терпения. Надеюсь, что следующий год принесёт нам больше позитивных эмоций — и в плане футбола, и в плане здоровья», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».
«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ
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