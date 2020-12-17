Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Леонид Слуцкий: это самый необычный год в моей жизни, ждём отпуск

Леонид Слуцкий: это самый необычный год в моей жизни, ждём отпуск
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча 19-го тура РПЛ с «Ахматом». Встреча закончилась со счётом 0:0.

«Поможет ли зимняя пауза? Думаю, да. Был очень тяжёлый год для всех. Мы доигрывали прошлый чемпионат в цейтноте, как и «Ахмат», потому что боролись за выживание. Тут же стартовал новый сезон, было большое количество новичков. Не всё получалось, как хотелось.

Поэтому все ребята и я ждём этого отпуска, потому что это самый необычный год в моей жизни и, наверное, в жизни всего мирового сообщества, в том числе футбольного.

Можно сказать, что болельщики набрались терпения. Надеюсь, что следующий год принесёт нам больше позитивных эмоций — и в плане футбола, и в плане здоровья», — цитирует Слуцкого «Матч ТВ».

«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020