Стали известны детали голосования за премию ФИФА «Лучший игрок 2020 года». Ранее стало известно, что обладателем награды стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.



На официальном сайте FIFA появились записки самого Левандовски и двух двух футболистов, попавших в итоговую тройку — португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.



Напомним, обладатель награды определялся голосованием капитанов всех сборных, являющихся членами ФИФА и их главных тренеров. Каждый из них определяет топ-3 игроков по итогам года — за первое место футболист получает 5 баллов, за второе 3 балла и за третьей — 1 балл.



Так, Левандовски поставил на первое место полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантару, с которым они вместе выступали за «Баварию» в прошлом сезоне, на второе – нападающего «ПСЖ» Неймара, а на третье – хавбека «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.



Роналду назвал лучшим игроком года Левандовского, на вторую строчку поставил Месси, а на третью – форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.



Месси на первое место поставил Неймара, с которым ранее выступал за «Барселону», на второе — Мбаппе, а на третье – Левандовского.



Стоит отметить, что Роналду впервые в карьере включил Месси в тройку лучших игроков года по собственной версии. Ранее он ни разу не выбирал аргентинца ни в голосовании на «Золотой мяч», ни на приз The Best от ФИФА.

Роналду обошёл Месси в голосовании за премию ФИФА «Игрок года»