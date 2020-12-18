«Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу, победив «Шеффилд Юнайтед»

В заключительном матче 13-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Счёт был открыт на 5-й минуте матча. Вратарь гостей Дин Хендерсон ошибся с передачей в своей штрафной, после чего Дэвид Макголдрик отправил мяч в пустые ворота манкунианцев.

Видео гола Макголдрика

На 26-й минуте матча гости сравняли счёт. Защитник Виктор Линделеф исполнил длинную передачу от центра поля к чужой штрафной на нападающего Маркуса Рашфорда, и тот прицельно пробил с линии штрафной над голкипером в сетку ворот.

Видео первого гола Рашфорда в сегодняшнем матче

Спустя семь минут манкунианцы вышли вперёд. Поль Погба исполнил идеальную передачу от центра поля в чужую штрафную, где Антони Марсьяль вышел один на один, прокинул мяч мимо Ремсдейла и отправил его в пустые ворота.

Видео гола Марсьяля

На 51-й минуте гости упрочили преимущество. Антони Марсьяль отпасовал на Маркуса Рашфорда, находившегося на линии чужой штрафной и тот сильным ударом низом с рикошетом от Ремсдейла отправил мяч в сетку ворот.

Видео третьего гола «МЮ» в ворота Ремсдейла

Окончательный счёт был установлен на 87-й минуте. После подачи углового дубль в составе «клинков» оформил Дэвид Макголдрик.

Видео второго гола Макголдрика в матче

«Манчестер Юнайтед», набрав 23 очка, поднимается на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте.