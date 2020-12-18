Роберто Карлос: есть два игрока, которых я очень ценю в России — Смолов и Дзюба

Чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший игрок «Анжи» Роберто Карлос назвал российских футболистов, которых ценит. По словам легендарного бразильца, российский футбол движется в правильном направлении.
«Смолова я называл «Смоловинью», когда мы работали в «Анжи». Он отличный парень, классный игрок, мой друг. Я был очень рад, когда увидел его в «Сельте», я желаю ему успехов, потому что он очень классный игрок. Мне хотелось бы, чтобы он всем показал, что такое русский футбол, потому что Смолов — очень яркий его представитель.
Он потрясающий нападающий, забил много голов. Вообще есть два игрока, которых я очень ценю в российском футболе: это Смолов и Дзюба. Дзюба — потрясающий игрок, могу сказать, что он — эталон для российских игроков. Кроме того, могу ещё сказать о Черышеве. Он играет в «Валенсии». Так что русский футбол идёт верным путем», — цитирует Карлоса Sport24.
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