Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стало известно, как голосовали Дзюба и Черчесов при выборе лучшего игрока года ФИФА

Стало известно, за кого проголосовали нападающий «Зенита» Артём Дзюба и наставник национальной команды России Станислав Черчесов при выборе лучшего игрока года по версии ФИФА.

Так, Дзюба на первое место поставил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, второе место отдал полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину де Брёйне и на третье место поставил нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Станислав Черчесов в свою очередь на первое место также поставил Левандовского. На втором месте в его списке находится защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейка и третье место Черчесов отдал хавбеку «Ливерпуля» Садио Мане.

Лучшим игроком года в мужском футболе стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. В борьбе за награду он обошёл форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.