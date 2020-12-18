Сульшер вступил в перепалку с Уилдером во время матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд»

В заключительном матче 13-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей дублем отличился Маркус Рашфорд и ещё один гол забил Антони Марсьяль. За «Шеффилд» дубль оформил Дэвид Макголдрик.

Уже в компенсированное время к матчу наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вступил в перепалку с главным тренером «Шеффилда» Крисом Уилдером.

Видео конфликта Сульша и Уилдера.

«Манчестер Юнайтед», набрав 23 очка, поднимается на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте.

В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидс Юнайтед», а «Шеффид» встретится с «Брайтоном».