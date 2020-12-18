Сульшер вступил в перепалку с Уилдером во время матча «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд»
В заключительном матче 13-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей дублем отличился Маркус Рашфорд и ещё один гол забил Антони Марсьяль. За «Шеффилд» дубль оформил Дэвид Макголдрик.
Уже в компенсированное время к матчу наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер вступил в перепалку с главным тренером «Шеффилда» Крисом Уилдером.
Видео конфликта Сульша и Уилдера.
«Манчестер Юнайтед», набрав 23 очка, поднимается на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте.
В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидс Юнайтед», а «Шеффид» встретится с «Брайтоном».
«Манчестер Юнайтед» одержал очередную волевую победу, победив «Шеффилд Юнайтед»
Рекомендуем вам
- 18 декабря 2020
-
02:47
-
02:17
-
01:51
-
01:37
-
01:20
-
01:07
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:18
-
00:16
-
00:02
- 17 декабря 2020
-
23:49
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:36
-
23:24
-
23:23
-
23:15
-
23:07
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:23
-
22:11
-
22:10
-
21:56
-
21:56
-
21:49
-
21:43
-
21:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам