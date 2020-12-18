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Ляп Хендерсона и пушка Рашфорда в видеообзоре матча «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед»

Ляп Хендерсона и пушка Рашфорда в видеообзоре матча «Шеффилд» — «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В заключительном матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. В составе победителей дублем отличился Маркус Рашфорд и ещё один гол забил Антони Марсьяль. За «Шеффилд» дубль оформил Дэвид Макголдрик.

Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед», набрав 23 очка, поднимается на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» в свою очередь, набрав 1 очко, находится на последнем, 20-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лидс Юнайтед», а «Шеффид» встретится с «Брайтоном».

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