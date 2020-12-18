Союз спортивных журналистов Франции отреагировал на угрозы Виллаш-Боаша

Союз спортивных журналистов Франции (UJSF) отреагировал на угрозы со стороны главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша. Ранее издание La Provence выпустила статью, в котором раскритиковала Виллаш-Боаша, что не понравилось специалисту. Во время пресс-конференции тренер начал угрожать журналисту, который написал статью.

«Мы решительно осуждаем позицию тренера. За восемь дней словесные упреки португальского тренера, неудовлетворенного статьей приняли неприемлемый оборот. Стремясь, помимо прочего, бороться со всеми нападками на свободу информации, UJSF будет с особым вниманием следить за развитием ситуации», — приводит заявление UJSF Lequipe.

После 13 туров чемпионата Франции «Марсель» занимает четвёртое место, набрав 27 очков. От лидирующего «Лилля» команда отстаёт на 5 очков, но у «Марселя» есть две игры в запасе. В Лиге чемпионов команда заняла последнее место, набрав 3 очка.

С 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш возглавлял петербургский «Зенит» и привёл клуб к чемпионскому титулу в сезоне-2014/2015.