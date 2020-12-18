Фёдор Чалов забил самый быстрый гол сезона РПЛ

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 19-го тура РПЛ. «Ростов» на своём поле проиграл ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 3:1.В составе победителей хет-триком отличился нападающий Фёдор Чалов.
Как сообщается в Телеграм-канале РПЛ, Фёдор Чалов стал автором самого быстрого гола в нынешнем сезоне чемпионата России. Первый гол в матче с «Ростовом» он забил спустя 66 секунд после стартового свистка. На втором месте по этому показателю находится футболист «Ахмата» Георгий Мелкадзе (1:20). На третьем месте Павел Аликин из «Уфы» (1:25).
ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив на 3-е место «Спартак». «Ростов» (32) по-прежнему на 5-м месте в турнирной таблице.
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