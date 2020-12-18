Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в премии ФИФА «Тренер года».

«Очевидно, что я не был готов к этому, но, конечно, я должен сказать вам спасибо, и я делаю это – особенно от имени всего моего тренерского штаба. Это ясно – без них меня бы здесь не было, и у нас не было бы того успеха, который мы достигли. Без футболистов, это было бы невозможно. Я работаю в потрясающем клубе, получаю всю необходимую поддержку, вокруг меня только замечательные люди. Поэтому мы приходим сюда, даже в трудные времена, каждый день с улыбкой на лице», — приводятся слова Клоппа на официальном сайте «Ливерпуля».

На награду претендовали также главные тренеры «Лидса» Марсело Бьельса и «Баварии» Ханс-Дитер Флик. Стоит отметить, что Клопп берёт награду второй год подряд.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством 53-летнего Клоппа впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. В нынешнем сезоне мерсисайдцы, набрав 28 очков, лидируют в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Контракт немецкого специалиста с клубом действителен до 30 июня 2024 года.