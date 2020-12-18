«Манчестер Юнайтед» отметился статистическим достижением в матче с «Шеффилдом»
В заключительном матче 13-го тура АПЛ «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Как отмечает OptaJoe в «Твиттере», победная серия «Манчестер Юнайтед» в выездных встречах насчитывает уже 10 матчей. Это лишь 4-я команда в истории чемпионатов Англии, которой удалось добраться до этой отметки. Помимо «МЮ», такого достижения добились «Тоттенхэм Хотспур» (10 побед с апреля по октябрь 1960 года), «Челси» (11 побед с апреля по декабрь 2008 года) и «Манчестер Сити» (11 побед с мая по декабрь 2017 года).
«Манчестер Юнайтед», набрав 23 очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте.
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