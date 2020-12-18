Гол Ибрагимовича в дебютном матче за «Гэлакси» признан лучшим в истории MLS

39-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ранее выступавший в США в составе клуба «Лос-Анджелес Гэлакси», вписал своё имя в историю MLS, информирует пресс-служба лиги в «Инстаграме».
Гол Ибрагимовича в одно касание с 40 метров в дебютной встрече за «Гэлакси» в дерби с «Лос-Анджелесом» (4:3) на 91-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата признан величайшим в истории MLS.
Права на видео принадлежат MLS. Видео доступно в «инстаграме» лиги.
Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе своей карьеры нападающий защищал также цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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