Агент рассказал о желании «Милана» зимой заполучить Кабака

Агент Гаэтано ди Каро сообщил, что «Милан» активно интересуется защитником «Шальке-04» и сборной Турции Озаном Кабаком.

«Я лично разговаривал с генеральным директором „Шальке“ на тему зимнего трансферного окна. Судя по всему, он давно контактирует с „Миланом“, который уже очень близок к покупке Кабака. „Россонери“ давно хотят его подписать.

«Шальке» находится на дне таблицы. У них большие долги, финансовая ситуация не позволит отказать «Милану». «Ювентус» тоже интересуется Кабаком, но игрок знает, что у него будет гораздо больше шансов выходить в основе «Милана», чем «Юве».



Летом «Шальке» пришлось назвать цену — € 30 млн вместе с бонусами, так как тогда они не хотели продавать турка. Сейчас «Шальке» отдаст Кабака примерно за € 23-25 млн", — цитирует ди Каро MilanNews.it.

Контракт Кабака с «Шальке» рассчитан до лета 2024 года, но пункт в контракте игрока, устанавливающий сумму отступных за него на уровне € 45 млн, вступит в действие с 2021 года.