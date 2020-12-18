В ЦСКА рассказали, как в клубе оказался Головин

Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян вспомнил, как в клубе появился полузащитник Александр Головин.



«Как нашли Головина? Я бы не называл этот процесс «нашёл». Предпочитаю говорить – привёл. Когда на какой-то турнир приезжаешь, как правило, есть мальчик, который выделяется, его все видят. Увидеть лучших — это несложно, главная задача — выиграть конкуренцию у коллег из других клубов.



После первой же игры турнира попросил Сашу зайти ко мне в номер, где я записал телефон родителей, тренера, тут же позвонил. Родители ни в какую. Удалось организовать ознакомительный визит на три дня, который ни к чему не обязывал. Показал им Москву, манеж, поля, познакомил с тренером и ребятами, с которыми будет играть.



Он приехал в 16 лет, посмотрел тренировку. А на следующий день товарищеский матч против «Спартака». Спросили: «Будешь играть?» Ответил: «А можно?» Он сыграл — минуте на 10-й ушёл от подката финтом Зидана, и координатор академии Андрес Лиллини сказал: «Всё понятно». И это без тренировок, первая игра, ему никто пас не давал, понятно, что конкурент. Но потом начали пасы давать, и дальше всё поехало», — рассказал Мовсесьян в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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