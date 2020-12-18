Габулов: могли минимизировать потери, если бы не доигрывали весеннюю часть прошлого сезона

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выразил мнение, что сезон-2019/2020 можно было не доигрывать.



«Мы все виним коронавирус и сложность календаря. Но могли минимизировать потери в таких условиях, если бы решили не доигрывать весеннюю часть прошлого сезона. Могли бы спокойно перенять лучшие практики из медицинских регламентов других чемпионатов, дали бы командам спокойно подготовиться к новому сезону. Футболистов же нужно было вывести из условий самоизоляции, чтобы они набрали мобильность и физические кондиции. На это нужно время, а у нас его не было. В результате мы получили низкие скорости во внутреннем чемпионате, невозможность конкурировать в еврокубках и отсутствие борьбы на уровне сборной.



АПЛ и Серия А имели перерыв между чемпионатами в 46 дней, сезон в Ла Лиге стартовал спустя 53 дня, в Бундеслиге — спустя 81 день. У футболистов РПЛ же пауза была всего две недели. Все остальные имели время и для отдыха, и для подготовки. Французы, бельгийцы и голландцы поступили ещё умнее, решив не заканчивать прошлый сезон. Почему «Зенит» в двух матчах проиграл 1:5 «Брюгге» в Лиге чемпионов? У них что, сильнее футболисты, лучше тренер, больше бюджет? Нет, просто в Бельгии стратегически правильнее подошли к планированию сезона.



Да, у РПЛ горели спонсорские контракты и телеправа, могли быть проблемы с медицинским регламентом. Но мы не подумали о спортивном результате и здоровье футболистов. У сборной в последних матчах отсутствовало 70% основных игроков. Здесь национальная команда — заложник ситуации, ведь её тренерский штаб получает футболистов, которых готовят в клубах», — сказал Габулов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Прошлый сезон не стоило доигрывать». У Габулова есть идеи, как реформировать наш футбол Нужно ли расширять РПЛ и сокращать ПФЛ? Критический взгляд на проблемы российских клубов, лиг и сборной.