Марадишвили: меня не хотели брать даже в молодёжку ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал, что его не хотели брать из академии клуба в молодёжную команду.



«Когда я переходил из академии в молодёжную команду, меня не хотели брать. Но знали, как я тренируюсь за команду 2000 года в академии, и тренер сказал, что мне дадут шанс проявить себя в молодёжной команде. Я оправдал доверие на сборах и начал тренироваться за молодёжку. Общим мнением тренеры сказали, что мне надо дать шанс.



Усердно тренировался и работал в надежде на то, что меня оставят в молодёжной команде. А что ещё оставалось? Только тренироваться. Конечно, были переживания. А как ещё, когда тебя не хотят брать даже в молодёжную команду? Через два года, когда разъехались «сборники», меня на неделю взяли потренироваться с главной командой и после этого там оставили», — рассказал Марадишвили в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Константин Марадишвили — воспитанник ЦСКА. 20-летний игрок дебютировал за основную команду 14 июля 2019 года в матче Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».