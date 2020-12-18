Защитник «Ахмата» Ненахов: в любой игре стремимся к победе, но одно очко — это тоже плюс

Защитник «Ахмата» Максим Ненахов, вторую игру проводивший на позиции опорного полузащитника, поделился впечатлениями от матча с «Рубином» (0:0) в 19-м туре РПЛ.



«Рубин» — серьёзный соперник, с ним никогда не бывает просто. В любой игре мы стремимся к победе, но одно очко — это тоже плюс. Какие ощущения от игры на позиции опорного полузащитника? Всё нормально. Да, есть свои нюансы, но полезен любой новый опыт, поэтому никаких проблем не испытываю. Играю там, где меня видит главный тренер. Самое главное приносить максимальную пользу команде», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Ахмат» принимал «Рубин» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и завершилась вничью со счётом 0:0. По итогам 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Грозненцы (26) — на 10-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

«Ахмат» и «Рубин» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ