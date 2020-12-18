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«Надеюсь, что этот проект не будет реализован». Габулов – о Лиге регионов

«Надеюсь, что этот проект не будет реализован». Габулов – о Лиге регионов
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0
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Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов поделился мнением о возможном создании Лиги регионов.

«Это пока только слухи. Надеюсь, что этот проект не будет реализован — ПФЛ нужно реформировать совсем в другом направлении. Во-первых, количество профессиональных клубов по слухам планируется сократить — а я уже объяснил, почему их нужно увеличивать. Во-вторых, предлагается создать студенческую лигу с региональной привязкой футболистов. Выходит, мы помещаем воспитанников нашего футбола в вакуум, где они будут вариться в собственном соку — так они лишаются возможности конкурировать друг с другом и переезжать в другие клубы. Тогда прогресс игроков приостановится окончательно. В-третьих, планируется ввести жёсткие возрастные ограничения. Тогда получится, что при переходе на взрослый уровень футболисты окажутся в тех же условиях, что и в академиях. В советское время, в 90-х и нулевых вторая лига всегда была сплавом опытных возрастных игроков и молодых талантов. Первые передавали опыт вторым, показывая высокий уровень мастерства и профессионализма. Именно такая комбинация — залог успешного развития игроков и футбола в лиге в целом.

Отдельно скажу, что ПФЛ должна остаться профессиональной лигой под эгидой РФС. Профессиональный статус даёт гарантии по оплате труда, что очень важно для футболистов. Иначе люди будут задумываться о выборе другой профессии с более стабильным доходом. К непрофессиональным клубам же практически невозможно предъявить требования по лицензированию. А мы знаем, что в нашей стране футбольные клубы часто не выплачивают долги, оказываются банкротами и исчезают», — сказал Габулов в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова.

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