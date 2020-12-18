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Гончаренко: ЦСКА стал лучше по сравнению с прошлым сезоном

Гончаренко: ЦСКА стал лучше по сравнению с прошлым сезоном
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1) оценил игру московской команды в сезоне-2020/2021.

«Неудачей второе место назвать нельзя, хотя мы лидировали какое-то время. Хотели бы быть на первом месте, но „Зенит“ — более опытная команда. Тем не менее мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Стоит сказать, что все российские команды, которые играли в еврокубках, пережили достаточно серьёзный кризис. Это сказалось на результатах. Попадая в такой кризис, важно потерять наименьшее количество очков», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале ЦСКА.

ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице.

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