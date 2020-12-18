Илья Геркус: раздумываю над выдвижением на пост президента ФНЛ

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что раздумывает над выдвижением на пост президента Футбольной национальной лиги.
«Я в раздумьях, мне это интересно. Я изучаю вопрос. Клубы хотят выдвинуть, я консультируюсь. Окончательное решение приму сегодня», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что Илья Геркус будет баллотироваться на должность президента Футбольной национальной лиги. Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он покинул пост, объявив о решении во время последнего в году заседания исполкома. Функционер в ходе собрания заявил, что устал, объявил об уходе с должности и покинул мероприятие под аплодисменты. Ефремов возглавлял ФНЛ с декабря 2010 года. Предполагается, что выборы нового главы ФНЛ состоятся 25 февраля 2021 года.
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