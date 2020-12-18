«Рубин» сообщил об уходе двух испанских специалистов

«Рубин» на своём официальном сайте сообщил о расставании с двумя членами медицинского штаба.



«Испанские специалисты врач-реабилитолог Виктор Гомес Медель и врач-физиотерапевт Хавьер Гарсия Надаль покидают наш клуб в связи с истечением срока контрактов. Футбольный клуб «Рубин» благодарит Виктора и Хавьера за добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы!» — говорится в сообщении казанцев.



Виктор Гомес Медель работал в «Рубине» с января 2019 года, Хавьер Гарсия Надаль – с февраля 2020 года.



«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в 5 очках от зоны еврокубков. От зоны стыковых матчей подопечных Леонида Слуцкого отделяет 14 очков.

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