«Рубин» сообщил об уходе двух испанских специалистов
«Рубин» на своём официальном сайте сообщил о расставании с двумя членами медицинского штаба.
«Испанские специалисты врач-реабилитолог Виктор Гомес Медель и врач-физиотерапевт Хавьер Гарсия Надаль покидают наш клуб в связи с истечением срока контрактов. Футбольный клуб «Рубин» благодарит Виктора и Хавьера за добросовестный труд и желает успехов на новом месте работы!» — говорится в сообщении казанцев.
Виктор Гомес Медель работал в «Рубине» с января 2019 года, Хавьер Гарсия Надаль – с февраля 2020 года.
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится в 5 очках от зоны еврокубков. От зоны стыковых матчей подопечных Леонида Слуцкого отделяет 14 очков.
Слуцкий объяснил, почему «Рубин» не стал продлевать контракт с Тарасовым
Рекомендуем вам
- 18 декабря 2020
-
11:38
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:11
-
11:01
-
10:58
-
10:54
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:23
-
10:16
-
09:49
-
09:32
-
09:26
-
09:21
-
09:00
-
08:30
-
07:47
-
07:05
-
06:33
-
06:25
-
06:04
-
05:51
-
05:40
-
04:49
-
04:36
-
04:21
-
03:59
-
03:39
-
02:47
-
02:17
-
01:51
-
01:37
Партнерский контент
Рекомендуем вам