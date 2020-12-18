Виктор Гончаренко: перерыв очень кстати, ЦСКА играет с мая

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о зимней паузе после победы в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1).
«Конечно, перерыв очень кстати, потому что, по сути, мы играем с 21 мая, когда вышли с карантина. Не было никакой предсезонной подготовки, провели очень много матчей, закончили предыдущий сезон и сразу же начали новый, еврокубки, игры сборной… Очень большая нагрузка легла на футболистов, и в результате кризис сказался на наших результатах. Плюс понятно, что хоть мы по умолчанию недоговариваем, но коронавирус сыграл свою роль тоже. Не только из-за того, что кто-то подцепил его, а из-за того, что после него игроки очень долго набирают форму.
Перерыв кстати, всем надо хорошо отдохнуть, чтобы набраться силёнок к следующему году, к оставшейся части чемпионата. Нужно хорошо подготовиться, может быть, точечно усилиться и постараться сократить отставание от «Зенита», — сказал Гончаренко в ролике на YouTube-канале ЦСКА.
ЦСКА, набрав 37 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на 4 очка.
- 18 декабря 2020
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