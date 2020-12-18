«Динамо» начнёт подготовку к возобновлению сезона 10 января

Московское «Динамо» соберётся в Москве в январе, пройдёт медицинское обследование, проведёт одну тренировку и 12 января вылетит в Турцию, сообщает пресс-служба клуба.
Там «Динамо» проведёт три учебно-тренировочных сбора. С 12 до 22 января, с 26 января по 6 февраля и с 10 по 19 февраля. На первом сборе запланированы два контрольных матча, на втором — четыре, на третьем — ещё два. Первый официальный матч в 2021 году бело-голубые проведут 20 или 21 февраля— в 1/8 финала Бетсити Кубка России команда примет «Спартак» на «ВТБ Арене».
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Сочи» набрал 33 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (30) — на шестом месте.
- 18 декабря 2020
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