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«Динамо» начнёт подготовку к возобновлению сезона 10 января

«Динамо» начнёт подготовку к возобновлению сезона 10 января
Футбол / РПЛ 0
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Московское «Динамо» соберётся в Москве в январе, пройдёт медицинское обследование, проведёт одну тренировку и 12 января вылетит в Турцию, сообщает пресс-служба клуба.

Там «Динамо» проведёт три учебно-тренировочных сбора. С 12 до 22 января, с 26 января по 6 февраля и с 10 по 19 февраля. На первом сборе запланированы два контрольных матча, на втором — четыре, на третьем — ещё два. Первый официальный матч в 2021 году бело-голубые проведут 20 или 21 февраля— в 1/8 финала Бетсити Кубка России команда примет «Спартак» на «ВТБ Арене».

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. «Сочи» набрал 33 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Московское «Динамо» (30) — на шестом месте.

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