«Зенит» ушёл в зимний отпуск, команда возобновит тренировки в середине января

«Зенит» соберётся в Санкт-Петербурге и пройдёт традиционный медосмотр, а 15 января отправится в Дубай на первые зимние тренировочные сборы. Сине-бело-голубые будут тренироваться в ОАЭ до 27 января и проведут серию товарищеских матчей. Соперники и точные даты будут опубликованы дополнительно, сообщает пресс-служба клуба.
16 декабря в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Спартак». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1. На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте встречи защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота, тем самым сравняв счёт. Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил итоговый счёт. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до семи матчей.
«Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на третьем месте.
- 18 декабря 2020
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